رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى الجهات المعنية.





وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتى لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجارى تنفيذها، وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن تكون المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس على أجندة أولويات الحكومة.



وخلال الاجتماع، استعرض اللواء إيهاب الفار المشروعات الجارى تنفيذها لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تضمنت أعمال رفع كفاءة وتطوير المبانى الإدارية والخدمية ورفع كفاءة أعمال الشبكات "صرف – تغذية" بميناء الطور، وأعمال إنشاء الخط الناقل للمياه المُحلاه من محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وإنشاء خزانات التكديس.

كما عرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأعمال المطلوبة لتوسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة، وتطوير المأخذ البحرى لمحطة تحلية العين السخنة بطاقة 36 ألف م3/يوم ليصل إلى طاقة 618ألف م3/يوم بما يكفى لإنتاج 206 الاف م3/يوم مياه محلاه، ومشروع إنشاء خط مياه مؤقت داخل ميناء شرق بورسعيد، وإنشاء شبكتى "الصرف الصحى - صرف المطر" لميناء غرب بورسعيد.



وتطرق اللواء إيهاب الفار إلى الموقف التنفيذى لمشروع أعمال الشبكات "صرف – مياه – رى" بإجمالى أطوال 150 كم، المرحلة الأولى منه تتكون من 100 كم، ويشمل المشروع شبكات الصرف الصحى الرئيسية بإجمالى أطوال 36 كم، المرحلة الأولى منه 22 كم، والمرحلة الثانية 14كم، وإنشاء 7 محطات رفع مياه الصرف الصحى، المرحلة الأولى تضم إنشاء 4 محطات رفع، والمرحلة الثانية تشمل 3 محطات رفع، ويشمل المشروع أيضا إنشاء خطوط طرد مياه الصرف الصحى بطول 28 كم، المرحلة الأولى منه تشمل 23 كم، والمرحلة الثانية 5 كم، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 200 الف م3/يوم، المرحلة الأولى منه 25 الف م3/ يوم، ومشروع شبكات مياه الشرب الرئيسية بإجمالى 36 كم، المرحلة الأولى منه 25 كم والمرحلة الثانية 11 كم، ومشروع شبكة مياه الرى الرئيسية التى يتم تغذيتها من مياه الصرف الصحى المعالجة بإجمالى أطوال 50 كم.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى مشروعات أعمال الكهرباء الجارى تنفيذها لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تشمل موزع كهرباء البنية التحتية، وموزع منطقة الصناعات الخفيفة، ومحطة محولات المنطقة الصناعية، وشبكة كابلات الجهد المنخفض والمتوسط بإجمالى 400 كم.



وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير ميناء بورسعيد بواقع 9 أرصفة بحرية، كما تم إنشاء 8 ساحات تداول بميناء شرق بورسعيد بإجمالى مسطح 2,654,765 م2، وجار إنشاء ساحتى تداول رقم "6 – 7" بإجمالى مسطح 348.281 م2 فيما يجرى العمل بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد.

كما تم استعراض أعمال الطرق حيث بلغ تنفيذ المرحلة الأولى التى تتضمن 9 طرق نسبة إنجاز متقدمة، بأطوال تزيد على 98 كم، وتشمل المرحلة الثانية إقامة 3 طرق بأطوال تزيد على 34 كم، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لأعمال تحسين التربة لمساحة 64 مليون م2، المرحلة الأولى بمساحة 20 مليون م2 على أسبقيتين الأسبقية الأولى 5 ملايين م2 والثانية 15مليون م2، وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى معدلات متقدمة.