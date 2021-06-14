فيديو- أضحيتك فى يد أمينة.. الأوقاف تعلن عن مشرو ع صكوك 2021

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فيديو يتضمن شرح أهمية مشروع صكوك الأضاحى، الذى تقيمه وزارة الأوقاف كل عام وحقق نجاحا باهرا خلال السنوات الماضية.





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