وزير القوى العاملة في الاجتماع الأسبوعي:إعداد رؤية واضحة لأعمال انتخابات المنظمات...

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات .

تابع الوزير تنفيذ الإدارة المركزية للتدريب المهني لأعمال الخطة الموضوعة لها ونسبة الانجاز والتى وصلت لـ 90 % ، وكذلك قواعد البيانات التي يتم إعدادها لخريجي عملية التدريب المهني بمراكز التدريب المهني ووحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات .

ووجه الوزير ، الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، والإدارة العامة للإتصال النقابي بإعداد رؤية مخططة ، ووضع إجراءات محددة ، لأعمال انتخابات المنظمات النقابية القادمة فى عام 2022 ، لما سيتم قبل الانتخابات وأثناءها ، وبعد انتهائها ، لتذليل العقبات ، وتسهيل الأعمال ، بالنسبة للوزارة والنقابات العمالية ، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات وتحديد أدوارها .

كما وجه الوزير بالانتهاء من المنظومة الالكترونية لما يخص تراخيص عمل الأجانب ، والتواصل مع الشركات المسجلة للحصول على بيانات تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني للوزارة لتقديم طلباتها ، والوصول الى الشكل اللائق والمطلوب لأعمالها فى تحول رقمي كامل .

كما شدد الوزير على تفعيل الإدارات المركزية المستحدثة طبقاً للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ، وتحديد اختصاصات الإدارات العامة التابعة لها ، ووضع رؤية لأعمال تلك الإدارات ، وخطة للسير على نهجها وتحقيقها كل عام .

وفى ختام الاجتماع طلب الوزير من رؤساء الإدارات المركزية التعرف على موقف مقر الوزارة فى العاصمة الإدارية من التجهيزات والأثاثات لبدء أعمال الفرش لمبنى الوزارة ، فضلا عن إعداد رؤية محددة لأعمال تلك الإدارات عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، مع الإدارات المناظرة لها فى مديريات القوى العاملة ، وعملية الربط فيما بينهما ، وكذلك موقف المنظومة الالكترونية فى المديريات ، وتقديمها فى الإجتماع الذى سيتم عقده فى الأسبوع المقبل .