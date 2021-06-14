مصرع عامل وإصابة 7 فى حريق نشب بمصنع إسفنج بالشرقية والحماية المدنية تسيطر

لقى عامل مصرعه فيما أصيب 7 آخرون بحروق ، إثر حريق نشب بمصنع إسفنج ومراتب ناحية أنشاص الرمل دائرة مركز بلبيس ، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس ، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من العميد حسام القصبى، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بنشوب حريق بمصنع إسفنج ومراتب ناحية أنشاص الرمل.

وانتقلت قوات الأمن و ضباط الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد محمد العادلى، وتم الدفع بـ 9 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وتبين نشوب الحريق نتيجة إرتفاع درجة الحرارة و انفجار أسطوانات الغاز والأكسجين مما أسفر عن نشوب الحريق، الذى أسفر عن مصرع عامل عمره 17 عاما وإصابة 7 أخرين تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى.

وتبين أن المصنع مقام على مساحة 800 متر، وتمت السيطرة على النيران وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.