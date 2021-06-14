/635756/تغير-فى-سوق-الخضار-بسبب-الطقستعرف-على-التفاصيل

يشهد سوق الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين ، تراجعا فى الاسعار في بعض الأنواع، حيث سعر البطاطس وأسعار الطماطم تراجعًا بقيمة 25 قرشًا، والبصل الذي سجل انخفاضًا أيضًا بقيمة 50 قرشًا، في حين ثبت أسعار الفلفل والباذنجان والكوسة والبامية على أسعارها، كما شهدت بعض أنواع الفاكهة ثباتًا، مثل الكمثرى والكانتلوب والمشمش والبرقوق، والجوافة والموز.

دوت الخليج ينشر اسعار الخضروات والفاكهة بحسب الاسواق المصرية ويعد تكدس المواطنين على عمليات الشراء،هو أبرز الأسباب وراء ما تشهده أسعار الخضروات والفاكهة اليوم مع قلة المزروعات في الأسواق الفترة الحالية، إلى جانب اعتدال حالة الطقس نسبيًا ما جعل التجار غير قلقون من تلف مزروعاتهم، وجعل الزَّبُون أيضًا يخرج للأسواق ويشتري بشكل جيد. أسعار الخضروات البصل سجل 2.5 جنيه بانخفاض 50 قرشًا. الثوم 8 إلى 24 جنيها للكيلو. الخِيار من 2 إلى 8 جنيهات للكيلو. الباميا من 15 إلى 15 جنيهًا للكيلو. الكوسة من 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو. الطماطم من 1.75 إلى 5.50 جنيه للكيلو بانخفاض 25 قرشًا. البطاطس من 1.5 إلى 5.5 جنيهات للكيلو بانخفاض 25 قرشًا. الورق عنب 20 جنيها للكيلو. السبانخ من 3 إلى 4 جنيهات للكيلو بانخفاض جنيه. الباذنجان بلدي من 2 إلى 4 جنيهات. الفلفل البلدي من 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو بانخفاض 50 قرشًا. الملوخية من 1.5 إلى 7 جنيهات للكيلو. الجَزر من 1.5 إلى 43 جنيهات للكيلو. البسلة من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو. الفاصوليا من 3 إلى 6 جنيهات. اسعار الفاكهة الجوافة من 6 إلى 15 جنيهات للكيلو. المانجو من 15 إلى 25 جنيها للكيلو. الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو. الموز من 8 إلى 12 جنيهات للكيلو. البرتقال من 2 إلى 7 جنيهات للكيلو. الليمون ما بين 15 إلى 30 جنيها. التفاح من 15 إلى 25 جنيها للكيلو. التفاح البلدي 15 جنيها للكيلو. البطيخ من 5 إلى 10 جنيها للكيلو. الخوخ البلدي من 6 إلى 8 جنيهات. الكمثرى 40 جنيها للكيلو. العنب سجل 8 جنيهات للكيلو. المشمش سجل 15جنيها للكيلو. الكنتالوب سجل 7جنيهات للكيلو. البرقوق سجل40جنيها للكيلو. الأفوكادو سجل 40 جنيها للكيلو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تغير فى سوق الخضار بسبب الطقس..تعرف على التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.