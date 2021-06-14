استقرار فى اسعار الذهب اليوم الاثنين

تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 14يونيو 2021، حالة من الاستقرار الملحوظ، وجاء استقرار سعر الذهب في مصر اليوم، وفقًا للبورصات العالمية وكذلك السوق المصرية.

تحيامصر ينشر اخر تطورات اسعار الذهب سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 923 جنيهًا. - سجل سعر جرام الذهب عيار 21 807 جنيهًا. - سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 691 جنيهًا. - سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6456 جنيهًا. - سجل سعر سعر أوقية الذهب نحو1876 دولار. اسعار الذهب وسجلت اسعار الذهب اليوم الإثنين، استقرارا في السوق المحلي بعد هبوطه أول أمس، فضلا عن حالة عدم الاستقرار ثم الركود الذي حققته في بداية الشهر الجاري،كما يتأثر سعر الذهب بحالة الدولار ومؤشره العالمي، وأيضا تنتعش في حالة عودة العمل في البورصة والسوق العالمي. واستقر سعر الذهب الإثنين 14 يونيو في مستهل تعاملات اليوم خاصة وكانت تشهد حالة ركود طفيف نتيجة قلة الطلب والشراء خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

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