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يبحث العديد من الطلبة والطالبات بجانب أولياء الأمور عن لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2021، وذلك عبر محرك البحث جوجل، عقب انتهاء الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية يوم الخميس الماضي، حيث يترقب الطلاب نتيجة امتحاناتهم عقب أداء الامتحانات في جو استثنائي هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

دوت الخليج يكشف لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2021، حيث انطلقت عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب منذ انتهاء أول يوم امتحانات في الإدارات التعليمية وسط تواجد مديري الإدارات.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2021

تسائل الطلبة والطالبات عن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني 2021، كي يتمكنوا من الحصول على النتيجة دون أن يواجههم عراقيل وعثرات حين ظهور النتيجة.

يستطيع طلاب المرحلة الإعدادية، الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني، من خلال مديرية التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ 2021، أو من خلال الضغط هنا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2021 خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد التي تجرى الآن على مستوى المحافظة.

بدأت كنترولات الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ تصحيح ومراجعة ورصد لكافة المواد الأساسية المقررة على الطلاب للعام الدراسي 2021.

وأوضحت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

خاض عدد كبير من الطلاب ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2021 الفصل الدراسي الثاني 57 ألفًا و676 طالباً في 353 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية.

الجدير بالذكر، أن طلاب الشهادة الإعدادية انهوا امتحاناتهم يوم الخميس المنصرم بأداء امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، ومن ثم بدأت أعمال التصحيح.