«دفاع النواب»: السيسى واجه التحديات والمخاطر على كل الاتجاهات خلال 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - وقال العوضى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسى تولى الحكم فى وقت كانت مصر تواجه مخاطر وتحديات أمنية كبيرة على كل الاتجاهات الاستراتيجية، مضيفا أن الرئيس السيسى وضع الأمن القومى المصرى والعربى فى أولوياته منذ انتخابه رئيسا لمصر فى عام 2014 وحتى الآن.

وأوضح أن مصر ومنذ عام 2011 وكانت التهديدات والعمليات الإرهابية منتشرة على كل الأصعدة إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو، وارتفعت معها وتيرة العنف ضد الدولة والمصريين بسبب رفض الشعب المصرى للجماعات الإرهابية وإصرار الدولة على محاربة الإرهاب والتطرف، مؤكدا أن الرئيس السيسى نفذ وعده حينما عاهد الشعب بأنه سيقضى على الإرهاب وأن أمن مصر القومى خط أحمر وهو ما حدث خلال الـ 7 سنوات الماضية.

وأشار العوضى إلى أن مصر كانت تعلم أن هناك تهديدات على جانب واحد هو الأكثر تهديدا لأمنها، إلا أنه وبعد الأحداث الأخيرة وانتشار التطرف والإرهاب فى المنطقة والمحيط الإقليمى أصبحت كافة الجوانب الحدودية مهددة واستطاعت مصر أن تؤمن اتجاهاتها الاستراتيجية وحاربت الإرهاب على كافة الأصعدة، مؤكدا أن حرص الرئيس السيسى على أن يكون الجيش المصرى دائما أكثر تطورا وتقدما، وأنه كان السبب الرئيسى للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى.

وأوضح أن الرئيس السيسى راهن على وعى الشعب المصرى وكسب الرهان واليوم نجنى ثمار هذا الوعى عبر تحقيق الأمن والاستقرار بعد أن وقف الشعب بجانب قيادته وجيشه وشرطته فحقق الانتصار على الإرهاب ما يعكس قوة مصر وشعبها وقدرتها على مواجهة آلة الشر والعنف والعدوان.

ولفت العوضى إلى أن الرئيس السيسى واجه الإرهاب على كافة الأصعدة سواء أمنيا أو فكريا أو تنمويا، وأن شعار يد تبنى ويد تحمل السلاح يؤكد أن مصر وهى تقوم بمحاربة الإرهاب تسير جنبا إلى جنب فى التنمية والتعمير وهذا هو عنوان مصر حاليا وهى مصر الحديثة "الجمهورية الجديدة".

وأضاف أن الرئيس السيسى أكد منظومة ومقولة أن الأمن القومى المصرى مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى العربى، مؤكدا أن مصر كدولة قوية لن تقف مكتوفة اليد أمام من يحاول إسقاط الدولة الوطنية فى الدول العربية الشقيقة وليبيا والعراق نموذج لهذا الأمر.

ونوه بأن الموقف المصرى الأخير إزاء القضية الفلسطينية يؤكد التاريخ الذى يحكى عن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية بالنسية لمصر كانت ومازالت وستستمر القضية المحورية والجوهرية، ولن تتخلى عنها حتى يتحقق حلم العالم العربى والفلسطينيين هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس وأنها مع حل الدولتين جنبا إلى جنب مع الحل الشامل والعادل.

وبشأن مواقف الرئيس السيسى القائمة على السلام وإنهاء آلة الحرب فى مختلف القضايا العربية والإقليمية والأفريقية، قال القائم بأعمال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إن موقف مصر المتمثل فى موقف الرئيس السيسى يدعو دائما إلى السلام ووقف الحرب والاقتتال فى كل الدول التى تتعرض لمؤامرات خارجية هادفة إلى إسقاطها، مؤكدا أن مصر السيسى ترفع دائما وأبدا راية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وتابع العوضى أن مواقف الرئيس السيسى قائمة على بُعد نظر وخبرة استراتيجية ترتكز على أن استمرار آلة الحرب والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد تهدف إلى تدمير الدول، مؤكدا أن موقف الرئيس السيسى من القضية الليبية تأكد مؤخرا واستمعت جميع الأطراف إلى تحذيراته بأن الأمور تتفاقم وستخرج عن السيطرة ومن ثم لا بد من المفاوضات الليبية الليبية، وإنهاء الحرب وهو ما تحقق بيد الليبيين أنفسهم دون غيرهم.

وأردف العوضى قائلًا: "إن السياسية الخارجية المصرية القائمة على نشر السلام والشراكة والتعاون المشترك والمصالح المتبادلة وتحقيق الأمن والاستقرار أسهمت بكل قوة فى تعزيز الأمن القومى المصرى والعربى والإقليمى".