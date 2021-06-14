رئيس جامعة القاهرة: نسخر كل إمكاناتنا لخدمة استراتيجية الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس قسم الحالات الحرجة لتأبين الراحل الدكتور أحمد عبدالعزيز بحضور الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العينى، ومشاركة عدد من القامات الطبية الكبيرة، ومنهم الدكتور حسام موافى والدكتور شريف مختار مؤسس وحدة الحالات الحرجة، والدكتور عمرو الحديدى مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، وعدد من قيادات وأساتذة كلية طب قصر العينى.





وأعلن الخشت إطلاق اسم الراحل د. أحمد عبدالعزيز أستاذ ورئيس قسم طب الحالات الحرجة وعضو مجلس الشيوخ- والذى وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا، على وحدة القسطرة بمستشفى الطوارئ والاستقبال بقصر العينى، مشيرا إلى أن الراحل أحد قامات الطب ومن أبرز أساتذة القلب فى مصر.



وناقش رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع عددا من القضايا المهمة وأبرزها الدعم الكبير الذى تقدمه الجامعة من أجل مشروعات تطوير مستشفيات قصر العينى، بالإضافة إلى المشروعات الحالية والمستقبلية والتى تولى إدارة الجامعة اهتماما كبيرا بها فى إطار الدور المجتمعى للجامعة والتى تعمل بالتوازى مع خطط ورؤية الدولة المصرية فى تحسين المنظومة الطبية فى مصر.



كما ناقش الدكتور الخشت، دور قسم الحالات الحرجة ووحدتى الدكتور شريف مختار والدكتور حسام موافى، خلال المرحلة المقبلة ورؤية التطوير فى ظل الخدمات الطبية المتميزة التى يتم تقديمها تحت إشراف رموز الطب فى مصر، مؤكدا أن جامعة القاهرة ومستشفياتها حريصة على تقديم كل خدماتها الطبية المتميزة والمتطورة لكل أبناء مصر ومحافظاتها المختلفة بالمجان ودون تمييز.



وأشار الدكتور الخشت، إلى أن مشروع تطوير المستشفيات الجامعية يتم تنفيذه وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية، والذى يُعد من المشروعات الضخمة التى تقوم الجامعة بتنفيذها وتحرص على السير فيها بخطى سريعة، باعتبار أنه مشروع قومى يخدم قطاعا جماهيريا كبيرا من المرضى بالمجتمع المصري، ويندرج تحته عدة مشروعات فرعية تشمل مستشفيات قصر العيني، ومستشفيات الأطفال أبوالريش المنيرة والياباني، ومستشفى طب الأسنان، والمنيل التخصصى، والمعهد القومى للأورام، ومستشفى ثابت ثابت وذلك بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى المعهد القومى للأورام الجديد 500500 أكبر مستشفى لعلاج السرطان فى الشرق الأوسط والتى تصل تكلفتها حتى الآن نحو 3.5 مليار جنيه.



وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن الجامعة تسخر كل إمكانيات مستشفياتها وتضع خبرة كبار أساتذتها الذين يعدون من رموز الطب فى مصر فى كل التخصصات، لخدمة استراتيجية الدولة المصرية والجمهورية الجديدة والتى تقام على أسس بناء الإنسان وفى مقدمتها وفى القلب منها الاهتمام بالصحة العامة والتى تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطوير المنظومة بالكامل على مستوى الجمهورية.