صور.. «القابضة للمياه» تبحث مع شركتين أمريكيتين سبل التعاون فى مجال التحلية

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وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الدولة لديها خطة طموحة للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ومواكبة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه.
جاء ذلك بحضور اللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة، وممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة بكتل للطاقة وشركة MPS، والتى تعد إحدى الشركات المتخصصه للبناء والهندسة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر خامس شركة مملوكة للقطاع الخاص فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأبدت شركتى بكتل وMPS، الرغبة فى مشاركة الدولة المصرية فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى بنظام مشاركة القطاع الخاص "PPP" مع الدولة المصرية، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية مع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف خفض سعر تكلفة انتاج المتر المكعب من المياه وتوفير متطالبات الخطة الشاملة للتنمية ومتطلبات الزيادة السكانية والمجتمعات الجديدة.
وتناول الاجتماع عرضا للخطة الاستراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر مقسمة إلى 6 خطط خمسية تنتهى عام 2050 باجمالى طاقة تصل الى 6.4 مليون م3/يوم بالاضافة الى المحطات السابق إنشاءها والمحطات الجارى إنشاءها والتى ستصل بإجمالى طاقة مياه الشرب المنتجة من تحلية المياه بالدولة المصرية إلى 7.8 مليون م3/يوم عام 2050، مع العمل على توطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر فى الدولة المصرية.
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