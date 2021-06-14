لتجنب حرارة الشمس.. حظر العمل من 12 ظهرا للثالثة عصرا بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، سوف تبدأ تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من بعد غد الثلاثاء، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء، ويستمر سريانه حتى 15 سبتمبر 2019.





يأتى ذلك حرصا على سلامة وصحة العاملين، وتجنبهم ما قد يسببه العمل فى هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة، أشار فيه الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، إلى أن وزارة العمل السعودية دعت أصحاب العمل لتنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة فى حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض للشمس. ونص القرار على عدم جواز تشغيل العامل فى الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء من بدء تنفيذ القرار إلى نهاية 15 سبتمبر المقبل.

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