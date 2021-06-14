فيديو.. محافظ غزة: لا يمكن تحقيق أمن وأمان بالشرق الأوسط إلا من خلال مصر

جدة - نرمين السيد - أكد إبراهيم أبو النجا، محافظ قطاع غزة، أنه لا يوجد دور مثل الدور المصرى لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن العالم يدرك بأنه لا يمكن أن يكون أمن وأمان فى منطقة الشرق الأوسط إلا من خلال الدولة المصرية.





وقد محافظ قطاع غزة خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، اليوم الإثنين، التحية للدولة المصرية رئيسا وشعبا وحكومة وبرلمانا وجيشا وكل المؤسسات على دعمهم الكبير لقطاع غزة د العدوان الإسرائيلى عليهم. وأضاف أبو النجا قائلا: "إذا أراد العالم أن يصنع سلاما حقيقيا فلن يصنع إلا عبر مصر، ومصر الآن يقودها رجل فهم السياسية العالمية، وفهم كيف وأين يضع مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع الدولة المصرية فى المكان الذى يجب أن تضع فيها، وجعل لمصر دورا أمام العالم".

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