«قومى المرأة» يطلق حملة «احميها من الختان» فى دمياط

جدة - نرمين السيد - أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط حملة "احميها من الختان" ضمن مبادرة "طرق الأبواب"، إذ تم بصددها تنفيذ حملة بقرية كفر سليمان بمركز كفر سعد بالتعاون مع وحدات تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ووحدة حماية اللجنة العامة للطفولة، وبالاشتراك مع إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، تحت رعاية محافظ دمياط الدكتورة منال عوض ورئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى.





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