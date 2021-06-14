القوى العاملة ببورسعيد تنظم دورة لريادة الأعمال لخريجى  الدورات التدريبية

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن أمل مصر فى المشروعات الصغيرة، إذ أن النجاح فى إنشاء مليون مشروع صغير يزداد سنويا سيؤدى إلى تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على البطالة بالمجتمع المصرى.





وأضاف محمد سعفان إن حلم الوزارة الوصول لمليون مشروع على مستوى الجمهورية، توفر فرص عمل للشباب يديرها خريجى التدريب والعمالة العائدة، والتى بنجاحها يكلل نجاح الوزارة فى توفير فرص عمل والقيام بدورها فى المجتمع، نحو المساعدة فى تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، ستؤدى إلى تحقيق التشغيل الكامل والقضاء على البطالة بالمجتمع المصرى. ووجه الوزير مديريات القوى العاملة بالمحافظات بإلحاق الذين أتموا دورات التدريبية بمراكز التدريب المهنى، وإلحاقهم بدورة ريادة الأعمال. وفى هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة ببورسعيد بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة بعقد دورة تدريبية فى مجال ريادة الأعمال وسوف تستمر لمدة 3 أسابيع. وأشار السيد السنجابى مدير المديرية إلى أن البرنامج التدريبى يتضمن شرح كامل للتعريف بريادة الأعمال ومناقشة المتدربين حول الهدف من الالتحاق بالبرنامج، وشرح لقانون العمل فيما يتعلق بتفتيش العمل وعقود العمل وحقوق العامل وواجباته والعلاقة بين صاحب العمل والعامل لإنجاح العملية الإنتاجية، فضلا عن شرح لأهداف السلامة والصحة المهنية، والتعريف بمخاطر بيئة العمل، بالإضافة إلى تنمية المهارات الريادية، وولد فكرة مشروعك.

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