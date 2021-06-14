المشدد 15 سنة لربة منزل لحيازتها 170 قطعة حشيش بقصد الاتجار بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشرة، ربة منزل بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازتها كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 9253 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر، ليوم 1 نوفمبر، عندما تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، بمعرفة الرائد أحمد زهران، بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة من ضبط "سميعة م م" 42 عاما ربة منزل مقيمة كفر سعد محافظة دمياط، ولها محل إقامة بمحافظة الشرقية، بحوزتهما 170 قطعة بنية كبيرة الحجم من جوهر مخدر الحشيش، بقصد الاتجار والترويج، وتم إحالتها من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.