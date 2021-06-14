أمين عام الناتو: علاقاتنا مع روسيا فى أدنى مستوياتها منذ انتهاء الحرب الباردة

أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، أن العلاقات مع روسيا بلغت أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، لافتا إلى أنه سيتم فى قمة بروكسل بحث تهديدات الصين العسكرية وسعيها للنفوذ عالميا، حيث أن النفوذ العسكرى الصينى يشكل تحديا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن الصين تقوم باستثمارات عسكرية واسعة وتطوير السلاح النووى، مشيرا إلى أن الحلف مستمر فى تقديم الدعم للقوات الأفغانية حتى بعد الانسحاب من أفغانستان.
وتابع الأمين العام لحلف الناتو: لا ندخل حربا باردة جديدة مع الصين وهي ليست عدوا لنا.. وسنتحاور ونناقش الصين وروسيا لكن وفق منظور متطلبات السلام العالمى.
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