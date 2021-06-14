محافظ البحيرة يستقبل نائب وزير السياحة لمتابعة تطوير مسار العائلة المقدسة «صور»

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استقبل منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمدينة وادي النطرون الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، لمتابعة المراحل النهائية لتطوير مسار العائلة المقدسة على أرض الواقع.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن استقبال محافظ البحيرة، هشام آمنة، الدكتورة غادة شلبي، لمتابعة المراحل النهائية لتطوير مسار العائلة المقدسة.

تطوير مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون

حيث تم استعراض الجهود التى قامت بها المحافظة لاحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لتنفيذ المسار لدوره الهام فى تحقيق الجذب السياحى للمنطقة.

وتم خلال العرض التقديمى شرح ما تم من أعمال البنية الأساسية وكذا التصورات المقترحة والمتفق عليها لإستكمال المراحل النهائية للتطوير وفقا لخطة المحافظة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأكد محافظ البحيرة أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال الجذب السياحى لما له من مردود اقتصادي وتنموي إلى جانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

مشيراً إلى إنه قد تم الإنتهاء من أعمال التطوير حتى الآن بتكلفة تجاوزت ٧٦ مليون جنيه والتي تشمل أعمال رصف ٤ طرق بطول ٢٦ كم بتكلفة ٤٤ مليون جنيه ، وكذا أعمال إنارة ٢ طريق بطول ٢٤ كم بتكلفة ٢٦.٢ مليون جنيه ، بالإضافة إلى أعمال زراعة ١٢٠٠ نخلة بتكلفة ٣.٦ مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ ٣١ لوحة إرشادية على الطرق بتكلفة ٢.٢ مليون جنيه، ويتم التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لإستكمال باقى الأعمال ، وتوفير سبل الراحة للزائرين، وكذا إستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الأديرة وبناء المخيمات وتزويدها بالخدمات اللوجستية المختلفة.

حضر الإستقبال الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، و المهندس السيد حمزة رئيس مدينة وادى النطرون ، وأ هدير أشرف متدربة البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة واللجنة المشكلة والمشرفة على أعمال التطوير