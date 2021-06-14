رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة 2021

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يبحث العديدمن طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، كي بتمكنوا من معرفة النتيجة فور اعتمادها وظهورها رسميًا.

خاض نحو 103 الف و 803 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة بدأوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 / 2021 يوم الأحد 1 يونيو 2021.

وانتهى الطلاب من أداء الامتحانات في 606 لجنة على مستوى 18 إدارة تعليمية في محافظة البحيرة، وذلك بعد تأمين اللجان بالكامل لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وفيما يتعلق بشأن الإعلان عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، فقد بدأت أعمال تصحيح وتقدير أوراق طلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت 12 يونيو 2021.

ومن المقرر أن تستمر أعمال لجان التقدير حتى نهاية الأسبوع القادم ويعقبها أعمال لجنة النظام والمراقبة في رصد واستخراج النتيجة النهائية، وسيتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2021.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2021

يسعى طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور إلى التعرف على درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2021، والتي تتمثل في مجموع درجات مادة اللغة العربية، ومجموع درجات مادة الرياضيات التي تقدر بنحو 60 درجة، و 30 درجة للجبر والإحصاء، و30 درجة للهندسة، مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة، ومجموع درجات مادة الدراسات 40 درجة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2021

من المتوقع، أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة بعد الانتهاء من عمليات تصحيح ورصد درجات الطلاب، حيث بدأت عمليات تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2021، بعد الانتهاء من امتحانات الطلاب، وعقب الانتهاء من تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2021، تبدأ عمليات رصد درجات الطلاب.

وتستمر عملية تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2021 ورصد درجات الطلاب لمدة أسبوعين على الأكثر، أي من المفترض ظهور النتيجة خلال الأسبوع المقبل.