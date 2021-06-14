/635759/خارجية-النواب-تناقش-الابعاد-الدولية-لظاهرة-البيئة-بحضور-الوزيرة

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والمقترحات المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.

القوى العاملة تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، لمناقشـة مشـروع قـانون، بشـأن مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العظيم "ضـم العاملين على حساب الصناديق الخاصة على موازنة الدولة. لجنة الصناعة كما تعقد لجنة الصناعة اجتماعها، برئاسة النائب معتز محمود، لناقشــة موضــوع طلــب الاحاطــة المقــدم مــن النائــب الــدكتور عبــدالنعيم حامــد، بشــأن عــدم نهــو إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بمحافظة القاهرة والبالغ مساحتها 8.1 مليون متر مربع ، حسبما ورد بطلب الاحاطة. دوت الخليج يكشف تفاصيل جدول اعمال اللجان النوعية بالبرلمان وتعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي مناقشــة طلــب الاحاطــة المقــدم مــن النائبــة مارســيل ســمير صــدقي، بشــأن محدوديــة الشــركات المسجلة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية.

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