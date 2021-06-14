29 اقتراح على طاولة شكاوي النواب.. اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة بعض طلبات الاحاطة ومشروعات القوانين والمقترحات المقدمة من النواب، وتعقد لجنة البيئة والطاقة برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعها لمناقشة موضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من :

دوت الخليجينشر تفاصيل جدول اعمال اللجان النوعية بالبرلمان اليوم

النائبة هالة أبو السعد، بشأن معاملة وزارة الكهرباء والطاق ة المتجددة للجمعيات الاهلية معاملة الشرائح التجارية. النائب إيهاب منصور، بشأن عدم انتظام قر اءة العدادات مما يتسبب في إدخال المواطنين في شرائح أعلى وكذلك آلية ونسب مكافآت التحصيل وآليات توزيع ما يتم تحصيله من رسوم للنظافة على الجهات المعنية.

لجنة الاقتراحات والشكاوي

كما تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عاطف ناصر ، لمناقشة 29 طلب اقتراح برغبة مقدمة من النواب منها:

اقتـراح برغبـة المقـدم مـن النائـب أيمـن أبـو العـلا، بشـأن مشـاركة القطـاع الخـاص فـي منظومـة التطعـيم بأمصال فيروس كورونا "كوفيد19 "بشرط حصول مؤسسات القطاع الخاص على مو افقة هيئة الدواء المصر ية.

اقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز، بشأن نقل سـوق الاحـد خـارج المنطقـة السـكنية بحـي غـرب شـبر ا الخيمـة محافظـة القليوبيـة إلـى منطقـة حـوض بشـير التابعـة لمركـز قليـوب، والمملوكـة للبحوث الزراعية واستصالح الأراضي.