غياب كارتيرون عن مباراة الزمالك وأسوان..تفاصيل

/635763/غياب-كارتيرون-عن-مباراة-الزمالك-وأسوانتفاصيل

يستمر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى الغياب عن فريقه بالمباراة المقبلة أمام أسوان، والمقرر لها يوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعد مباراة الزمالك وأسوان هى الثانية لكارتيرون التى سيغيب عن إدارتها من المنطقة الفنية، بعدما كانت قررت لجنة المسابقات إيقاف كارتيرون، مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلي بكأس مصر.

وغاب كارتيرون عن إدارة مواجهة الجونة، حيث تواجد فى المدرجات، وتولى أسامة نبيه المدرب العام المهمة، وهو نفس الأمر الذى سيحدث فى لقاء أسوان.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة.

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات إضافية بالكرة ، تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للفريق، وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

وكانت الفقرة التي خاضها شيكابالا، عبارة عن التسديد بالكرة على المرمى.

جاء ذلك عقب أداء تدريبات تأهيلية لشيكابالا بصحبة حازم إمام لاعب الفريق، حيث يخضع الثنائي لبرنامج تجهيزي تمهيدا للعودة للتدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز، حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة الدوري برصيد 55 نقطة.

كما خاض أيمن حفني وحسين فيصل لاعبا الفريق تدريبات بالجري الخفيف حول الملعب، حيث يخوض حفني برنامجا تجهيزيا موضوعا له من قبل الجهاز الفني للفريق، بينما يعاني فيصل من آلام في العضلة الضامة.

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اخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بتغير موعد مباراة الفريق أمام أسوان، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، لتقام يوم الخميس الموافق 17 من يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من إقامتها في التاسعة مساء، ويستعرض دوت الخليج آخر التطورات في القلعة البيضاء.

كما تم تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب ستاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً