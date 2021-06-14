/635765/موعد-مباراة-الزمالك-للطائرة-رجال-ضد-الفيوم-بربع-نهائي-كأس-مصر

تقام اليوم الأثنين مباراة لفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك نظيره الفيوم، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً ، على الصالة المغطاة بالنادي، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.

وطالب محمد اللقاني المدير الفني للفريق اللاعبين بمواصلة الانتصارات، وتحقيق المكسب أمام الفيوم، من أجل استمرارهم بالمسابقة حتى اللقاء النهائي والتتويج باللقب.

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وصعد الزمالك لهذا الدور بعد التغلب على نظيره دلفي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويقود الزمالك محمد اللقاني مديراً فنيا، ويعاونه هشام قطب مدرب عام، ووليد عبدالعال مدرب، وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وجيه أخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد شعلان مديراً إدارياً.

فيما يقام دور نصف النهائى على نفس الصالة يوم 17 من الشهر الجارى، بينما تقام لقاءات دور الثمانية غدا الأثنين بلقاءات بين كلا من، الأهلى مع الترسانة والاتحاد السكندرى مع هليوبوليس والزمالك مع الفيوم وبتروجت مع طلائع الجيش .

توج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة جماهير وأعضاء الأهلي ببطولة دوري الكرة الطائرة رجال، وأجرى اتصالا هاتفيا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي الموجود في ملعب المباراة، وهنأ الفريق وجهازه الفني بالبطولة، عقب الفوز على الزمالك في المباراة الختامية ‏مساء اليوم بنتيجة 3-0.‏

فيما حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك على مؤازرة فريق الطائرة بالنادى أمام الأهلى فى القمة الحاسمة لتحديد بطل الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، على صالة المقاولون العرب.

بينما حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ومحمد الدماطى عضو مجلس الإدارة على مؤازرة الفريق الأحمر .

وانتهت البطولة بصدارة فريق الأهلى للكرة الطائرة برصيد 62 نقطة ، حيث فاز الزمالك فى 20 مباراة، والمارد الأحمر فى 20 مباراة إلا أن نتائج النقاط فى صالح الفريق الأحمر .

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

فيما تأهل فريق بالفوز على الجزيرة أمس بنتيجة 3/0 على صالة الشرقية للدخان.