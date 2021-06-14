ياسمين نيار تهاجم محمد السبكي وتنشر مراسلات بينهم

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دوت الخليج يرصد تفاصيل وكواليس زواج ياسمين نيار والمنتج محمد السبكي التي انتهت بالطلاق، إلا أنها قررت كشف المستور بمراسلاته ومحاولاته المتكررة للعودة لها.

علاقة ياسمين نيار بمحمد السبكي

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة زواج الفنانة ياسمين نيار من المنتج محمد السبكي، لترد على تساؤلاتهم بصور لمراسلات دارت بينها وبين السبكي مؤخرًا.

ياسمين نيار تكشف محاولات السبكي للعودة لها

نشرت ياسمين نيار بعض الصور لمراسلة محمد السبكي لها على تطبيق واتساب، والتي كانت مدونة بتاريخ 7 يونيو الحالي ويخبرها بتعبه من حبه لها.

وأكدت من خلال حديثها، أنها لن تعود إلى رجل ظلمها، مردفة: “زواج وطلاق الحمد الله طلعت منه بأقل الخساير، ولحد الساعة عايز أرجعله وأنا مش عايزة”.

وتابعت: “عزة نفسي ما تسمحلي أرجع مع شخص ظلمني ولو كنت أموت عليه ما أرجع، أنا كنت بإيده وهو خسرني، كان مفكرني كل النسوان اللي عرفهم”.

ياسمين نيار تهاجم محمد السبكي

وأضافت: “خسارة في رجال ما تحس بقيمة الإنسانة اللي معه إلا بعد ما تبعد عنه، والعكس صحيح بنات يحسو بقيمة الرجل بعد الفراق”.

وأستطردت حديثها : “ الرجل لما يكون بين إيديه امرأة أصغر منه وطيبة ويتيمة وحنونة، وشايفتك كل الناس وكل الحياة وما عندهاش حد، ولا تخونك ولا تتطلع في غيرك، وكل طلباتك أوامر ليه تحقرها؟ هاذي كانت قصتي معه، ولما قبلت بيه كنت أتمنى بس يحس بي، لكن صدمني صدمة عمري”.

وكتبت: “المرأة شو هي بالزواج أنا كنت بنظف البيت لأني نظيفة وأعمل شغل البيت عادي وأعمل أكل لأني طباخة ماهرة وكل شي نظيف، والبس والبيت كله بارفان وطلباته أوامر وحافظ على دوائه ومواعيدها وبتناقش معه في أمور العمل وأنصحه”.