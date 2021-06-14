/635768/اول-تعليق-من-لاريكسن-بعد-أزمة-سقوطه-بيورو-2020

نشرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عبر غلافها عن عددها الصادر الاثنين أول تصريح لإريكسن بعد الحادثة، قال فيه: "شكرا لكم.. لن أستسلم".

ويرصيد دوت الخليج أول تعليق من اللاعب:

مضيفا: "أشعر بتحسن الآن، لكني أريد أن أفهم ما حدث، أريد أن أقول شكرا لكم جميعا على ما فعلتموه من أجلي".

موعد مباراة الزمالك للطائرة رجال ضد الفيوم بربع نهائي كأس مصر

فيما قد صرح مورتن بوسين طبيب المنتخب الدنماركي، عن تفاصيل إنقاذه لـ"كريستيان إريكسن" لاعب منتخب بلاده، خلال مواجهة فنلندا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وكان قد سقط كريستيان إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي وفريق إنتر ناسيونال الإيطالي، على أرضية الملعب دون أي التحامات، وتدخل سيمون كبير قائد الفريق لإنقاذه من عملية بلع اللسان لحين دخول الطاقم الطبي لأرضية الملعب.

ونشر موقع "كالتشيو ميركاتو" تصريحات لطبيب منتخب الدنمارك عن الواقعة وقال فيها:" عندما دخلنا إلى أرضية الملعب، وجدنا إريكسن يتنفس وينبض، ثم فجأة توقف النبض، وهنا قررنا التدخل من أجل إنقاذه، ولحسن الحظ أنه تشبث بالحياة".

وتلقي اللاعب عدد كبير من الدعم حول العالم والتعاطف خاصة أن كرة القدم ليست مجرد هواية، فبرغم من أن اللاعب لم يتعرض لأي إصابة أو تلاحم مع زملائة، ولكن في الدقيقة 42 وبينما كان يمرر أحد اللاعبين الكرة للاعب تعرض للسقوط

وسقط اللاعب الدنماركي خلال أحداث الشوط الأول من المباراة بصورة مرعبة وشكل لاعبو الدنمارك حلقة من حوله لحجب الرؤية عن المصورين لحين الاطمئنان على حالته من جانب الطاقم الطبي. من جانبه، علق مورتن بوسن، طبيب المنتخب الدنماركي، قائلا إنه لا يعرف بالضبط ما حصل للنجم كريستيان إريكسن، وإن الفحوصات الطبية من طرف الخبراء هي التي تحدد حالته. وقال بوسن في تصريحات نشرتها صحيفة "كورييري ديللو سبورت": "لست متخصصا في أمراض القلب لذلك هناك متخصصون وخبراء في هذه الحالات يتابعون حالته". وأضاف: "ليس هناك تشخيص مؤكد بشأن ما حدث وهذا من الأسباب التي تجعله يبقى في المستشفى ليتمكنوا من اكتشاف سبب ما حصل".