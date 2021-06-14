635772 /635772/مصر-تدين-الأعمال-الإرهابية-المتبعة-من-ميليشيا-الحوثى-تجاه-السعودية 11:38 ص - الإثنين 14 يونيو 2021 أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 14 يونيو الجاري، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان أخرها استهداف مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مُفخخة بدون طيار. هذا، وأكدت مصر مُجددًا على تضامنها الكامل مع الشقيقة السعودية، ودعمها المُستمر لكافة التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، وفي مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة الجبانة التي تُمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدًا للسلم والأمن الإقليمييّن. تابع موقع دوت الخليج علي

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