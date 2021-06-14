/635773/النائبة-آية-مدني-تتقدم-بإقتراح-برغبة-لإزدواج-طريق-الخارجة--الداخلة-بالوادي-الجديد

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن إزدواج طريق (الخارجة- الداخلة) بمحافظة الوادي الجديد لمنع الحوادث المتكرره التي تقع عليه.

دوت الخليج يرصد اقتراح النائبة أية مدني لإزدواج طريق «الخارجة – الداخلة» بالوادي الجديد

وقالت "مدني" في اقتراحها إنه بالرغم من حيوية الطريق الذي يربط بين مركزي الداخلة والخارجة باعتباره المنفذ البري الوحيد الذي يربط بين أكبر مركزين في محافظة الوادي الجديد وينتقل عبره الأهالي ويمر عليه مئات من شاحنات النقل الثقيل، إلا أنه طريق فردي لا يتسع لأكثر من سيارتين، ولا يكاد يمر شهر واحد دون أن نشهد حوادث طرق مفجعة تقع على هذا الطريق.

وأضافت أنه لا يوجد أسرة في محافظة الوادي الجديد لم تفقد عزيز لديها على هذا الطريق كما أن العديد من الأرواح تزهق بصفة مستمرة ولم يتوقف نزيف الدم مطلقًا، والأهالي قلقون على أنفسهم وعلى أبنائهم طلاب الجامعات الذي يذهبون إلى دراستهم عبر هذا الطريق.

وطالبت عضو مجلس النواب في اقتراحها بأن يتم عمل بحث ودراسة لمدى إمكانية توفير الإعتمادات المالية اللازمة لعمل مشروع لإزدواج طريق الخارجة- الداخلة بمحافظة الوادي الجديد والذي يبلغ طولة 189 كم، وذلك لمنع الحوادث المتكررة التي تقع عليه.