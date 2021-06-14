/635777/وزيرة-التخطيط-للنواب-معدلات-الفقر-انخفضت-والإصلاح الهيكلي لا-ينفصل-عن برامج-الحكومة

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط انه لا يوجد أي انفصال بين برنامج الإصلاحات الهيكلية عن برنامج الحكومة.

هالة السعيد : الإصلاح المالي و النقدي تم بنجاح كبير شهد له العالم

وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " برنامج الإصلاحات الهيكلية عبارة عن خطة متوسطة الاجل من عامين ل 3 سنوات و اضافت " الجزء المتعلق بالإصلاح المالي و النقدي تم بنجاح كبير و شهد له العالم و يتبقي تحقيق التنمية المستدامة .

وقالت السعيد " الإصلاح الهيكلي يركز على الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة و الزراعة والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المحاور الداعمة مثل له مثل مشاركة القطاع الخاص و دعم دوره

وردا على أسئلة النواب بخصوص مؤشرات الفقر قالت وزيرة التخطيط " تقاس من خلال استقصاء و مسح دولي و بحث الدخل و الانفاق و الاستهلاك و يتم مراقبته من مؤسسات دولية.

و قالت الوزيرة: هذه الدراسات تبحث " الفقر متعدد الابعاد والذي يقيس أوضاع خدمات صحية و تعليمية و صرف صحي و نراعي عنصر الزيادة متتالية في اعداد السكان و زيادة معدلات السكان.

واختتمت: لذا بدأنا في خطط تحسين خصائص االسكان و تقليل الزيادة السكانية وقالت وزيرة التخطيط " معدلات الفقر انخفضت عن ذي قبل بمعدلات الفقر باكثر من 3 نقاط بسبب الاستثمارات التي حسنت جودة الحياة و مخصصات العدالة الاجتماعية.