/635777/وزيرة-التخطيط-للنواب-معدلات-الفقر-انخفضت-والإصلاح الهيكلي لا-ينفصل-عن برامج-الحكومة
هالة السعيد : الإصلاح المالي و النقدي تم بنجاح كبير شهد له العالم
أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط انه لا يوجد أي انفصال بين برنامج الإصلاحات الهيكلية عن برنامج الحكومة.
وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب " برنامج الإصلاحات الهيكلية عبارة عن خطة متوسطة الاجل من عامين ل 3 سنوات و اضافت " الجزء المتعلق بالإصلاح المالي و النقدي تم بنجاح كبير و شهد له العالم و يتبقي تحقيق التنمية المستدامة .
وقالت السعيد " الإصلاح الهيكلي يركز على الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة و الزراعة والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المحاور الداعمة مثل له مثل مشاركة القطاع الخاص و دعم دوره
وردا على أسئلة النواب بخصوص مؤشرات الفقر قالت وزيرة التخطيط " تقاس من خلال استقصاء و مسح دولي و بحث الدخل و الانفاق و الاستهلاك و يتم مراقبته من مؤسسات دولية.
و قالت الوزيرة: هذه الدراسات تبحث " الفقر متعدد الابعاد والذي يقيس أوضاع خدمات صحية و تعليمية و صرف صحي و نراعي عنصر الزيادة متتالية في اعداد السكان و زيادة معدلات السكان.
واختتمت: لذا بدأنا في خطط تحسين خصائص االسكان و تقليل الزيادة السكانية وقالت وزيرة التخطيط " معدلات الفقر انخفضت عن ذي قبل بمعدلات الفقر باكثر من 3 نقاط بسبب الاستثمارات التي حسنت جودة الحياة و مخصصات العدالة الاجتماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التخطيط للنواب: معدلات الفقر انخفضت والإصلاح الهيكلي لا ينفصل عن برامج الحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.