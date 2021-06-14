57 مليون جنيه.. مساهمة الجامعات والمعاهد الخاصة فى مبادرة إعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى للصندوق، اليوم الإثنين، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يرافقه عددا من قيادات الوزارة، وذلك لتسليم مساهمات الجامعات والمعاهد الخاصة فى مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعادة إعمار غزة.





وخلال اللقاء، سلم الدكتور خالد عبد الغفار شيكات بنكية بقيمة 57 مليون جنيه، مقدمة من الجامعات والمعاهد الخاصة للمشاركة فى مبادرة إعادة إعمار غزة. وأشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمبادرة الرئيس السيسى، مؤكدا الاستجابة الفورية للجامعات والمعاهد الخاصة لمبادرة رئيس الجمهورية، وتأكيد المجتمع الأكاديمى على دعم الشعب الفلسطينى كدور تاريخى للشعب المصرى وقيادته. من جانبه، ثمّن اللواء محمد أمين نصر مساهمة الجامعات والمعاهد الخاصة فى المبادرة الرئاسية، لافتا إلى أن دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى جهود إعمار غزة، لاقت اهتماما بالغا لدى العديد من الشركات المصرية التى بادرت بالمشاركة فى قوافل الإغاثة التى نظمها الصندوق ضمن مبادرة السيد الرئيس، لتوفير المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة. حضر اللقاء من قيادات وزارة التعليم العالى: د.محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، د. محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الاستراتيجى، أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم، وأ.أحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات. يذكر أن صندوق تحيا مصر خصص الحساب "037037- إعادة إعمار غزة" فى كل البنوك المصرية، لتلقى المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار القطاع وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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