الأحوال المدنية تستخرج الرقم القومى لسيدات عزبة البرج بدمياط بمحال إقاماتهن

جدة - نرمين السيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى عزبة البرج بمحافظة دمياط، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن.





وتم خلال المأمورية الاستجابة لالتماس سيدة مسنة وغير قادرة على الحركة، إذ تم توجيه مأمورية وإنهاء كل احتياجاتها من مصدرات القطاع. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسيرعلى المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خصوصا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. كما يأتى تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لجميع القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابى مع كل البلاغات ذات الطابع الإنسانى، واستمرارا لاتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

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