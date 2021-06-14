نادى المطلقات: حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق «فكرة مقبولة»

جدة - نرمين السيد - قالت عبير الأنصارى، رئيس نادى المطلقين والمطلقات: "المرأة بعد 20 عاما من الزواج تكون أفنت عمرها وأموالها، بالإضافة إلى تربية الأولاد وتوفير الراحة للزوج لكى يستطيع العمل، لذلك فإن لها الحق فى أمواله التى تمت بعد الزواج".





وأضافت الأنصارى خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" قائلة: "فكرة حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق فكرة مقبولة ويتم وضعها لكى تستطيع المرأة أن تصرف على نفسها وأولادها بعد الطلاق"، متابعة: "نؤيد حصول المرأة على نصف ثروة الزوج حال الطلاق".

وأشارت رئيس نادى المطلقين والمطلقات، إلى أنها كانت تعيش فى إنجلترا مضيفة: "طلاقى تم فى إنجلترا ولم أحصل على أى شىء، إذ أنه كان لا يمتلك أموال".

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