بسبب الزحام.. غرامة مالية لمستأجر شاطئ سيدى بشر بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - عاقبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الإثنين، مستأجر شاطئ سيدى بشر 2 "الخدمة لمن يطلبها"، بتوقيع غرامة مالية، وذلك لمخالفته الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





كانت شكاوى وردت لإدارة السياحة والمصايف من رواد شاطئ سيدى بشر تفيد سوء الخدمة وعدم نظافة دورة المياه، وغرف خلع الملابس، والازدحام الشديد بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء. وأكد مفتشو الإدارة صحة الشكاوى وعدم إغلاق المستأجر الشاطئ عقب امتلائه وفقا للسعة المحددة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، رغم إنذاره أكثر من مرة. وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم إنذار وتحذير مستأجر الشاطئ وتوقيع غرامة مالية طبقا لبنود التعاقد. وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن كراسة الشروط حددت الغرامات المستحقة على مستأجرى الشواطئ فى حالة المخالفة والتى تتضمن إنذار، غرامة أولى ثم ثانية ثم ثالثة، وأخيرا سحب الشاطئ وفسخ التعاقد ومصادرة قيمة التأمين.

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