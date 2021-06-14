التعليم: اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية من المديريات التعليمية خلال أيام

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الشهادة الإعدادية تعتمد من المديريات التعليمية خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء أعمال الصحيح ورصد الدرجات.
وأشار مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادى "الشهادة الإعدادية" بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.
واختتم الطلاب امتحانات نهاية العام 9 يونيو الماضى، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وبلغ اجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 163056 طالب وطالبة مقسم على 656 لجنة بجميع مدارس الجيزة.
وشهدت الامتحانات التزام الطلاب بارتداء الكمامات، كذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة تواجد 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية، واستخدام أجهزة الكشف الحرارى للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.
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