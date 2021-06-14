مباحثات رسمية مصرية - قطرية على مستوى وزيرى الخارجية بالدوحة

جدة - نرمين السيد - بدأت جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية ‫سامح شكرى ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى ظهر اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية القطرية وبحضور وفدى البلدين.





ذكر ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

كان شكرى قد بدأ، فى وقت سابق، زيارته إلى الدوحة حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر بشأن التطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المصرية القطرية فى أعقاب التوقيع على بيان "العُلا" فى 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائى ذات الأولوية، بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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