مدبولى: توجيهات رئاسية ببرنامج زمنى مضغوط لإنجاز تطوير حديقة الفسطاط

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا، لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع تطوير حديقة الفسطاط، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارتين، والمكتب الاستشارى.





وأشار رئيس الوزراء خلال إلى أنه تم عرض مخطط تطوير حديقة الفسطاط على الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ كلف الرئيس بسرعة البدء فى التنفيذ، كما وجه بأن يكون هناك برنامج زمنى مضغوط لإنجاز هذا المشروع، الذى سيعد علامة بارزة فى القاهرة.



وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تكون هناك شبكة طرق على أعلى مستوى من الكفاءة تحيط بالمشروع، وذلك لاستيعاب الكثافات المتوقعة من أعداد الزائرين ورواد هذه الحديقة المركزية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مخطط المشروع، الذى يرتكز على أن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن مراحل تنفيذه بهدف إنشاء وتشغيل حديقة مركزية عالمية مستدامة تخدم كل أطياف المجتمع، وتكون مقصدا سياحيا عالميا، وذلك من خلال إقامة مناطق ترفيهية لتصبح هذه الحديقة منطقة محورية لتطوير المناطق المحيطة بها، بيئيا ومجتمعيا، واقتصاديا، وذلك عبر استدامة التطوير والتشغيل للحديقة من خلال توفير فرص استثمارية وتنموية بها.



وفى الوقت نفسه، تم التنويه إلى أن المرحلة الحالية من المشروع يتم فيها تحديد الأنشطة الأساسية لتنفيذها، والتى تتمثل فى التصميمات المقترحة، وتحديد التعاقدات المطلوبة، وكذلك الحصول على الموافقات اللازمة، كما تتمثل فى تحديد آلية التسويق الملائمة، وانتهاءً بإدارة المشروع وتنفيذه.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع حديقة الفسطاط يضم مناطق ترفيهية عالمية، وبازارات، وأماكن لإقامة الحفلات الفنية والغنائية، ومناطق للمخيمات والمعسكرات، ومعارض فنية، وسلاسل مطاعم عالمية، ومطاعم ومقاهى مأكولات شعبية، وفنادق متعددة المستويات، وغيرها من الأنشطة الترفيهية التى تناسب مختلف شرائح المواطنين.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن يُعقد اجتماع بصفة دورية، لعرض ومناقشة موقف تطور المشروع، وبحث آليات تنفيذه، ودفع العمل به، للانتهاء من تشغيله فى أقرب وقت وفقا لتكليفات الرئيس.