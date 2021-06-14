البيئة تنظم مهرجاناً بيئياً بمحافظة البحر الأحمر وندوات بيئية وورش عمل بأسيوط...

في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وبالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى تحت شعار "إستعادة النظم البيئية من اجل الطبيعة" وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد لبدء تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية بالمحافظات المختلفة نفذ فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط عدد ٤ ندوات توعيه بيئيه بمراكز كلاً من شباب عرب العوامر، وأبو تيج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وجمعية الصعيد للتربيه والتنمية، تناولت موضوعات حول التعريف بيوم البيئة العالمي وأهمية المحافظة علي البيئة من التلوث والحد من إستخدام البلاستيك ، بالإضافة إلى أهمية إتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة والمشاركة الفعالة فى المحافظة عليها.

كما شارك فرع أسيوط أيضاً فى الإحتفالية التى أقامتها جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بقرية جحدم مركز منفلوط بيوم البيئة العالمى ، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية حول الحفاظ على البيئة، وتم عقد لقاءات مع أهالى القرية لتعريفهم بأهمية التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى عقد ندوة توعية بيئية بمقر الجمعية وتم وزراعة عدد من الأشجار بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط والوحدة المحلية لقرية بنى عديات .

و تواصل وزارة البيئة انشطتها المقامة على هامش الإحتفال باليوم العالمى للبيئة ، حيث قام فرع جهاز شئون البيئة بأسوان بتنفيد عدد من الندوات وورش العمل بقصر ثقافة العقاد بأسوان لعدد ٢٥ فرد من الأطفال والشباب والمرأة ، حيث تم تنفيذ مسرح للعرائس وورش عمل لفن الأوريجامى .

وفى البحر الأحمر نفذ فرع جهاز شئون البيئة مهرجاناً بيئياً بالنادي الاجتماعي بمدينة الغردقة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات بمحافظة البحر الأحمر ،حيث تم تنفيذ ورش عمل لإعادة استخدام المخلفات ،كما تم تنظيم مسابقة تلوين حول الموارد البيئية الموجودة بالبحر الأحمر ،كذلك تم عرض أفلام بيئية وتقديم عروض مسرحية عن البحر الأحمر ويوم البيئة العالمي ، بهدف رفع الوعي البيئي للجمهور بأهمية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية .