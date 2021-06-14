بدء جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير...

تبدأ الآن تبدأ الآن جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بمقر وزارة الخارجية القطرية وبحضور وفدي البلدين.الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بمقر وزارة الخارجية القطرية وبحضور وفدي البلدين.

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