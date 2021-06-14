/635775/هل-يتم-تعديل-موعد-مباراة-الأهلي-والترجي-في-نصف-نهائي-إفريقيا

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" سوف يجري تعديلاً على موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصيد دوت الخليج التقارير:

وقال موقع " footballtunisien " التونسى:” إن هناك بعض التسريبات خرجت من بين جدران الاتحاد الأفريقى حول إحداث تغيير فى موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى.

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وأشار الموقع إلى أنه حتى الان لم يخطر الناديان بأى خطابات رسمية، سواء بتعديل موعد المباراة أو إمكانية حضور الجماهير، فى ظل الالتماس التى تقدم به الترجى لحضور بعض الجماهير مواجهة الذهاب.

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى تونس اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي بالعاصمة التونسية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تطير بعثة الأهلي إلى تونس بعد غداً الثلاثاء.

وحدد مسئولو المارد الأحمر موعد سافر بعثة الفريق إلى تونس عصر بعد غد، الثلاثاء، وذلك لمواجهة الترجي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

موعد المباراة

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 19 المقبل.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.