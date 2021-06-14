حقوق الشيوخ تستقبل وفد برلماني من دولة أوزباكستان «صور»

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تستقبل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور محمد هيبة رئيس اللجنة وفداً برلمانياً من دولة أوزبكستان.

دوت الخليج يكشف تفاصيل زيارة وفد برلماني أوزباكستاني لمجلس الشيوخ

وتأتي الزيارة في إطار توطيد العلاقات البرلمانية المصرية الاوزبكية ودعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف القضايا مثل مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ، وافق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.

اهداف القانون

كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.

كما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن تشكل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس الاسبوع الماضي، حيث أوضح أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.