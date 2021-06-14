/635778/أين-الصحفيين-والأطباء-والفنانيين-مصطفى-بكري-ينتقد-الحكومة-بسبب-الضرائب-ويهاجم-خطتها-لخفض-الفقر

هاجم النائب مصطفى بكري ، الحكومة بسبب استهدافها معدلات الفقر بنسبة 1% فقط ، خلال العام المالي الجديد ، مؤكدا ان ذلك الرقم المستهدف ضد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي ، برفع مستوي معيشة الريف ولا يتماشي مع الانفاقات التى ستتم من خلال مشروع تطوير القري .

دوت الخليج يرصد كلمة النائب مصطفى بكري أثناء الجلسة العامة

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لإستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد. وقال بكرى ، إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات الفقر ، من 29.5%إلى 28.5% ، متسائلا : كيف تنخفض معدلا الفقر ودعم الكهرباء فى الموازنة الجديدة صفر ،وهو ما يعني زيادة الفاتورة بنسبة 3% ، وورفع دعم البوتاجز البوتاجاز سيعمل على زيادة الفاتورة بنسبة 4% ، متابعا :وفقا لتلك النسب معدل الفقر سيزيد بنسبة 11%".

مصطفى بكرى يوجه تساولًا للحكومة بشأن الشركات

ووجه بكري تساؤلا للحكومة عن خطة بيعها الشركات الحكومية قائلا " أين الشركات التى تبيعها الحكومة والوحدات الاقتصادية؟.. لابد أن يكون هناك خطة حقيقية لمواجهة الفقر "

وانتقد بكرى النص فى الموازنة على تحصيل 93 مليار جنيه ضرائب من رواتب الموظفين ، فى الوقت التى اعلنت عن تحصيل 5 مليار جنيه من المهن الحرة وهم الاطباءو الفنانين والصحفيين وهي فئات تحصل على مرتبات عليا . وتابع :" لابد ان يكون هناك تشريع بعدم التجديد لأى مهني من نقابته الا اذا كان هناك اقرار ضريبي". واشار إلى ان الحكومة لم تلتزم بتطبيق الحد الأقصي للأجور ، خاصة ان قانون ربط الموازنة العامة حدد نسبة الحد الأقصي ب 35% مثل الحد الادني الذى حدده رئيس الوزراء مما جعل مرتبات البعض تصل الى 70 الف جنيه ، وستصل فى قانون العام الحالي إلى 84 ألف جنيه . وشدد بكرى على ان هناك انفصام بين تقرير لجنة الخطة وبرنامج الحكومة .