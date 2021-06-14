/635780/كنت-فاكر-الركاب-نايمين-اعترافات-المتهم-بالتحرش-بطفل-في-قطار-الصعيد

بدأت هيئة السكة الحديد، العمل على تفريغ فيديو قيام أحد الركاب بالقطار رقم 1008 "القاهرة – أسوان" في وقت سابق، بعد قيام أحد الركاب بارتكاب فعل فاضح مع أحد الأطفال خلال سير القطار، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة.

ويوضح مصور فيديو واقعة الفعل الفاضح في قطار الصعيد، كواليس الواقعة، حيث أكد عمرو محمد، شاهد عيان على واقعة الفعل الفاضح داخل أحد القطارات، أنه خلال تواجده بقطار رقم 1008 المتجه من "الجيزة إلى أسوان" يوم الأربعاء الماضي، سجل مقطع فيديو لشخص يرتكب فعلا مخلا بحق طفل قاصر من الباعة الجائلين.

دوت الخليج يرصد اعترافات المتهم بفعل فاضح داخل قطار الصعيد مع طفل

اعترف سمسمار متهم بارتكاب فعل فاضح في قطار الصعيد أمام النيابة العامة، اليوم الإثنين، مع طفل من الباعة الجائلين، بأنه استغل نوم الركاب وارتكب الواقعة.

وأكمل المتهم في إعترافاته ، أنه لم يكن يتوقع تصويره بمقطع فيديو على يد أحد من ركاب القطار، وأنه دخل في مشادة كلامية بعد علمه بقيام أحد الأشخاص بتصويره.

مواقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك"

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقيام أحد الأشخاص بإرتكاب أفعال منافية للآداب مع أحد الصبية من الباعة الجائلين داخل إحدى القطارات.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد والقبض على مرتكب الواقعه وهو "سمسار - مقيم دائرة مركز شرطة سوهاج"، وبمواجهته أمام جهات التحقيق عن الفيديو وإرتكابة أفعال منافية للأداب، اعترف الواقعة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.