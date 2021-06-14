/635781/نتيجة-إعدادية-القاهرة-خلال-ساعات-- التفاصيل

واصلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم، اعداد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 وتحديد الأوائل، على مستوى الأدارات التعليمية البالغ عددها 32 إدارة تعليمية .

نتيجة امتحانات إعدادية القاهرة2021

وكشف مصدر " لتحيا مصر" بمديرية تعليم القاهرة ، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، ومراجعة ورصد الدرجات، على مستوي كل الادارات ، مشيرا أنه سيتم خلال الساعات القادمة استلام كافة النتائج من كل الادارات، فى شتات ورقية واسطوانة سي دي، تمهيدا لعرضها على اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لأعتمادها ثم اعلانها للطلاب عبر الرابط الالكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأوضح المصدر، أنه من المقرر، اعتماد النتيجة خلال ساعات، واعلانها للطلاب ، حيث دخلت مراحل اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ في مراحلها النهائية.

وكانت أغلب كنترولات الشهادة الإعدادية في محافظات الجمهورية قد بدأت اليوم في اعداد النتيجة النهائية ، حيث انتهت الكنترولات من مراحل تقدير درجات الاسئلة وتجميع الدرجات، وبدأت في اعداد شيتات النتيجة النهائية، وتحديد أسماء الاوائل في كل محافظة.

وحرص وكلاء وزارة التعليم في كل محافظة علي تفقد مقرات التصحيح ، التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا .

كما شددوا خلال جولاتهم علي تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس المعلمون المنتدبون لاعمال تقدير الدرجات ، وتأكدوا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتوافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للمصححين من اجل اداء عملهم بكل دقة. وكانت جميع اسئلة الامتحانات بكافة المواد جاءت من منهج الفصل الدراسي الثاني طبقا لتعليمات وزارة التربية و التعليم حيث حددت النهاية العظمي الدرجات ب ٢٨٠ درجة.

وتعلن نتيجة الشهادة الإعدادية عقب انتهاء أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بكل محافظة، حيث يتم اعداد النتيجة و نسب النجاح و الطلاب العشرة الاوائل، و يقوم كل محافظ باعتمادها ، لتعلن بعد ذلك علي رابط المديرية التعليمية الرسمي بالمحافظة من خلال رقم الجلوس و اسم الطالب.

الجدير بالذكر ، أن امتحانات الشهادة الإعدادية ، قد خاضها ١.٤ مليون طالب وطالبة بجميع أنحاء الجمهورية ، و قد انتهت بالقاهرة والاسماعيلية واسيوط والبحيرة والدقهلية والقليوبية والاقصر وبني سويف والشرقية والبحر الاحمر يوم الاثنين 7 يونيو 2021 ، بينما انتهت امتحانات الاعدادية في الجيزة ومطروح وسوهاج والمنيا والاسكندرية والمنوفية و كفر الشيخ وبورسعيد يوم الخميس 10 يونيو 2021.