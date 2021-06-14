/635783/موعد-مباراة-الزمالك-أمام-أسوان-والقنوات-الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة26 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويرصيد دوت الخليج ترتيب الدوري:

يدخل فريق الزمالك المباراة أمام أسوان متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، ويسعى فريق الزمالك تحت قيادة مديره الفني الفرنسي كارتيرون إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل مواصلة صدارة بطولة الدوري الممتاز، وتوسيع الفارق بينه وبين غريمة التقليدي النادي الأهلي الذي يلعب مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل في تونس.

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فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، ويأمل الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة مديره الفني علاء عبد العال في تحقيق نتيجة إيجابية، والظهور بمتسوى مشرف أمام الزمالك في ظل الموقف الصعب الذي يعاني منه الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الأن.

وطالب علاء عبد العال، لاعبيه بضرورة الخروج من مباراة الزمالك القادمة مرفوعي الرأس من أجل الابتعاد عن دوامة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

شيكابالا

وخاض محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات إضافية بالكرة ، تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للفريق، وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

وكانت الفقرة التي خاضها شيكابالا، عبارة عن التسديد بالكرة على المرمى.

جاء ذلك عقب أداء تدريبات تأهيلية لشيكابالا بصحبة حازم إمام لاعب الفريق، حيث يخضع الثنائي لبرنامج تجهيزي تمهيدا للعودة للتدريبات.

كما خاض أيمن حفني وحسين فيصل لاعبا الفريق تدريبات بالجري الخفيف حول الملعب، حيث يخوض حفني برنامجا تجهيزيا موضوعا له من قبل الجهاز الفني للفريق، بينما يعاني فيصل من آلام في العضلة الضامة.

ومن ناحيه اخري قد اخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الزمالك بتغير موعد مباراة الفريق أمام أسوان، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، لتقام يوم الخميس الموافق 17 من يونيو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي بدلا من إقامتها في التاسعة مساء.