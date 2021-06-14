/635784/حماتي-قنبله-ذرية-زوجة-تطلب-الخلع-بعد-أن-اتهمتها-حماتها-بسرقة-حلق-ذهب

أقامت زوجة عشرينية، دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة مدينة نصر، بسبب اعتدائه عليها بالضرب واتهامها بالسرقة، ورفضه ترك منزل أسرته والانتقال للعيش بشقة آخر بعيد عن حماتي ، بعد تدمير والدته، حياتهما وتحويلها إلى كابوس.

وقفت الزوجة العشرينية أمام قاضي الأسرة، تطلب خلعها من زوجها "أحمد .ع"، مؤكدة أنه كانت تجمعهما قصة حب قبل ارتباطهما الرسمي، ومنذ 3 سنوات تم زفافهما، بعد موافقه أهلها على الزواج منه.

خلق المشكلات

وتابعت الزوجة، أنها منذ أن تزوجت وحماتها تنغص عليهما حياتهما، وتخلق المشكلات بينهما، وتجبره على الاعتداء عليها، "بتفتري عليا، وتخليه يضربني".

وأكملت الزوجة، أنها تحملت زوجها فترة طويلة على أمل أن ينصلح حاله، مؤكدة بأنه يحبها لكن والدته تؤثر عليه، وتثير الخلافات بينهما على أتفه الأسباب، وأنه رفض ترك منزل والده والسكن بشقة أخرى، لتجنب تلك المشاكل.

حلق ذهب

وأختتمت الزوجة حديثها بأنها منذ 8 أشهر، اتهمتها والدة زوجها بسرقة حلقها الذهبي، واعتدى عليها زوجها بالضرب، مما تسبب في إساءة سمعتها، ورفضت العودة إلى زوجها مرة أخرى، خاصة بعدما أخبرها بأنهم عثروا على الحلق المفقود "منها لله حماتي هي السبب".