/635785/بسبب-الهزار-التقيل-مقتل-شاب-على-يد-صديقه-في-بنها

جريمة بشعة شهدتها منطقة بنها في محافظة القليوبية، عندما قتل شاب صديقة له طعنه بسلاح أبيض "مطواة"، نتيجة مشاجرة بينهما بسبب الهزار الثقيل، ما تسبب في وفاته في الحال وسقط جثة هامدة على الأرض في بحر من الدماء، وبعد إبلاغ رجال الشرطة، تم القبض على المتهم وبالعرض على النيابة، قررت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة الضحية عقب مناظرة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وملابساتها.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن الجريمة التى شهدتها منطقة بنها في محافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية بوجود مشاجرة وقتيل بدائرة قسم أول بنها.

وعلى الفور انتل رجال مباحث قسم شرطة بنها أول إلى مكان الواقعة وأتضح من التحريات الأولية للواقعة، أن الضحية يدعى "سيف.ع" ٢١ سنة، تشاجر مع المتهم صديقه "عمرو.ي" 20 سنة، عاطل، بسبب وصلة هزار تسببت في مشادة كلامية بينهما في منشية النور ببنها تطورت بمشاجرة فقام المتهم بطعن الضحية بسلاح أبيض "مطواة" بجرح نافذ بالصدر أودى بحياته أثناء إسعافه.

القبض على المتهم

نجح ضباط مباحث قسم أول بنها، في ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم بالواقعة " مطواه"، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام، تحت تصرف النيابة العامة.

أقوال والد المجني عليه

بسؤال والد الضحية موظف أمام جهات التحقيقات، أكد ما جاء في التحريات فيما اعترف المتهم بالواقعة، وقال والد الضحية، إنه خلال وصلة هزار بينه وبين المجني عليه نشبت مشاجرة كبيرة بينهما ولم يدري بنفسه إلا وهو يطعنه بسلاح ابيض " مطواه" في صدره.

وأشار والد المجني عليه، إلى أنه لم يقصد قتله، وأنهما كانا صديقين منذ الصغر، وحدث خلاف بينهما فطعنه بسلاح أبيض" مطواه" في لحظة غضب.