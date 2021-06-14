رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالدها

أعربت الفنانة إيمي سمير غانم، عن اشتياقها لوالدها الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا في شهر مايو الماضي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رسالة الفنانة ايمي سمير غانم لوالدها، فضلًا عن حالة والدتها دلال عبد العزيز التي لاتزال تحت إشراف الأطباء.

رسالة ايمي سمير غانم لوالدها

نشرت إيمي مجموعة صور لوالدها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، من مراحل مختلفة من حياته وكتبت داعية الله له بالرحمة والمغفرة.

دونت إيمي سمير غانم في منشورها: "اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وأرزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلي يا حي يا قيوم، وحشني انده اسمك (بحبك يا سمير).

وفاة سمير غانم

رحل الفنان الشهير سمير غانم رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عامًا إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور كبير من أسرة ومحبي النجم الراحل ومن بين الحضور كانت الفنانة إلهام شاهين، يسرا، بيومي فؤاد، هاني رمزي وغيرهم نخبة من النجوم، كما تلقى العزاء زوجي ابنتيه حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان.

الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

لا تزال الفنانة دلال عبد العزيز تحت أعين الأطباء داخل المستشفى، فضلًا عن عدم علمها بوفاة زوجها وشريك رحلتها سمير غانم، الأمر الذي يشكل عبىء على أسرتها.