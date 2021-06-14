هالة أبو السعد تتقدم بطلب إحاطة بشأن التقاعس عن تنفيذ مشروع رافد أبو الروس – مطوبس- فوه

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تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي، رئيس البرلمان، بشأن التقاعس عن تنفيذ مشروع رافد أبو الروس – مطوبس- فوه؛ نتاج تقصير وزارة الإسكان فى المتابعة لأعمال هذا المحور الحيوى.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن، تقدم النائبة هالة أبو السعد، بطلب إحاطة، بشان مشروع رافد أبو الروس – مطوبس- فوه

هالة أبو السعد تتقدم بطلب إحاطة

وأوضحت عضو مجلس النواب، هالة أبو السعد، خلال طلب الإحاطة، أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 812 لسنة 2014 باعتبار طريق من رافد أبو الروس – مطوبس من أعمال المنفعة العامة بطول 16 كم وبعرض 21 م، يشمل الطريق على حارتى مرور وبكل إتجاه وجزيرة وسطى من الجانبين ويشمل كبارى علوية وسطحية وعدايات صرف ورى .

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أنه تم الإعلان عن الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع ربط شبكة الطرق بالمحافظات منتصف العام الجارى 2021 بتكلفة إجمالية قدرها 832 مليون جنيه، حيث أن هذا المشروع بدأ تنفيذه فى فبراير 2016 وينتهى 30 يونيو 2021.

وأشارت البرلمانية، إلى أنه يهدف هذا المشروع إلى تحقيق الربط لشبكة الطرق بين المحافظات ونقل الحركة مباشرة بين غرب كفر الشيخ وشرق البحيرة والطريق الدولى الساحلى، وخدمة المزارع السمكية والأراضى الزراعية وسهولة نقل منتجاتها، لافتة إلى أن حجم المخصصات المالية التى رصدت لتنفيذ المشروع خلال 2019 - 2020 بلغت 130 مليون جنيه أنفق منها 35 مليون جنيه فقط بنهاية ديسمبر من العام نفسه، بمعدل إنفاق مالى قدره 27%، إلا أن هذا المشروع متوقف ولم ينجز منه إلا 21% فقط!!

وأكدت البرلمانية، أن ما يحدث هو نموذج للتقصير والإهمال الذي من شأنه أدى إلى عرقلة تنفيذ محور هام وحيوى، فلا يوجد متابعة فى التنفيذ من جانب وزارة الإسكان، ولا يوجد إجراء حقيقي تم تجاه الشركة هذا فى حالة انه بالفعل تم صرف مستحقات الشركة بالكامل.

وطالبت النائبة الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها استكمال اعمال مشروع رافد أبو الروس – مطوبس- فوه، وحل إشكالية توقف الأعمال عند 21% فقط، الشيء الذي ينذر بصعوبة تسليم المحور فى الموعد المحدد.