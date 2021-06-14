/635791/طبيب-الأهلي-يعلن-سلبية-مسحة-الفريق-قبل-السفر-لتونس

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق بالنادي الأهلي، عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس استعدادا للسفر إلى تونس غدا الثلاثاء لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويرصيد دوت الخليج موعد أجراء المسحة:

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية أمس الأحد، قبل مرانه الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الترجي وجاءت النتيجة سلبية.

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يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما نجح في تخطي فريق صن داونز الجنوب الإفريقي في دور الثمانية بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة الترجي التونسي، في المباراة المرتقبة والمنتظرة والتي ستجمعهما مساء يوم السبت المقبل، على ستاد رادس، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيما تقام مباراة الإياب فستقام على ملعب السلام في القاهرة في يوم 26 من الشهر نفسه في تمام الساعة التاسعة مساءً.

اختارت لجنة الحكام فيكتور جوميز حكماً للساحة في مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في رادس على أن يكون جاني سيكازوي حكماً لتقنية الفيديو في نفس المباراة.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة البركان، انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب