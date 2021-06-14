صور.. إزلة 90% من المساكن العشوائية بمنطقة بطن البقرة

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، الأعمال الجارية لإزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحى مصر القديمة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.





وأكد محافظ القاهرة أنه تم إزالة أكثر من 90% من المساكن العشوائية بالمنطقة، حيث تم إزالة 591 عقارًا عشوائيًا حتى الآن من إجمالى 730 عقارا بالمنطقة.

كما تم إخلاء وتسكين 1.721 أسرة، تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة، أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة تهدف إلى تغيير حياة 2.000 أسرة إلى الأفضل، إلى جانب تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها الأهلى مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم.