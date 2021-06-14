صور.. إصلاح هبوط أرضى بشارع راغب فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى غرب يفيد حدوث هبوط أرضى أمام العقار رقم 64 بشارع راغب، وانتقل مسؤولى إدارة الأزمات والكوارث بالحى إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضى بالشارع المشار إليه، وذلك دون حدوث إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة. وأوضحت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إن مسؤولى شركتى مياه الشرب والصرف الصحى أكدوا سلامة مواسير المياه والصرف، منوهة بأن الهبوط طبيعى.

وأكدت رئيس حى غرب، أنه تم ردم الهبوط وجار إعادة الرصف وإعادة الشىء لأصله بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل.

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