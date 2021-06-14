مطالبات برلمانية بتشجيع الصناعة الوطنية والمشروعات المتوسطة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان والتى تناقش الموازنة العامة للدولة وقال القصبى: "لابد من تشجيع الصناعة الوطنية والمحلية والاهتمام بمحور الحماية الاجتماعية". وشدد القصبى على ضرورة ربط الأجور بالإنجاز، موضحا أن الزيادة السكانية تلتهم كل عوائد التنمية. ومن جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات "الموازنة هى الأضخم فى تاريخ مصر" مشيدا بما تبذله الدولة فى ملف العدالة الاجتماعية والتى تخلق حالة من الرضا لدى المواطن و شدد عابد خلال الجلسة العامة على ضرورة الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق بين الحكومة ولجنة المشروعات بمجلس النواب.

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